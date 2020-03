Mercato, Marca: “Real, Jovic non ha reso”. Lista di top per rimpiazzarlo: c’è anche Lautaro

Il problema di circa un anno fa in casa Real Madrid si ripete. I Blancos erano alla ricerca del centravanti del futuro per poi rimpiazzare Karim Benzema al momento opportuno: il profilo selezionato fu quello di Luka Jovic, pagato ben 60 milioni di euro. Ma, come sottolinea Marca, il serbo non ha reso secondo le aspettative del club Blanco, che si trova oggi al punto di partenza. Il reale sogno delle Merengues si chiama Erling Braut Haaland, approdato però da poco al Borussia Dortmund. Le alternative, spiega il quotidiano spagnolo, sono Harry Kane e Lautaro Martinez: sul Toro non c’è dunque soltanto il pressing del Barcellona.