Don Balon – Real, perso Varane il grande sogno di Perez si chiama Bastoni

E' Alessandro Bastoni, secondo Don Balon, il sogno del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, per sostituire Raphael Varane

Nella giornata di oggi, Raphael Varane ha lasciato ufficialmente il Real Madrid per diventare un nuovo giocatore del Manchester United. I Red Devils, per assicurarsi le prestazioni del centrale francese, hanno sborsato circa 50 milioni di euro più bonus. Dopo aver perso anche Sergio Ramos, passato al Paris Saint-Germain, dunque, il Real si ritrova senza la sua coppia di centrali difensivi titoli. Facile pensare, dunque, che nei prossimi giorni i Blancos si attiveranno alla ricerca di un giocatore in grado di occupare una casella nel reparto arretrato.

Secondo quanto riporta Don Balon in Spagna, quel giocatore potrebbe anche essere Alessandro Bastoni, classe 1999 dell'Inter e fresco campione d'Europa a Euro 2020 con l'Italia di Mancini. Bastoni, autore di una grandissima stagione con la maglia nerazzurra, era nel mirino anche del Barcellona, che però non è andato oltre i semplici sondaggi. Al contrario, con liquidi freschi in cassa, il Real potrebbe provare a strappare alla società di Viale della Liberazione il calciatore, che gode della stima del presidente madridista, Florentino Perez. Una situazione da tenere in considerazione, secondo Don Balon.