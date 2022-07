In Spagna – Skriniar toglierà spazio a Ramos al PSG. Perez ci ha visto giusto

In Spagna parlano di MilanSkriniar e del suo possibile approdo al PSG in chiave... Sergio Ramos. Perché l'ex giocatore del Real Madrid non è riuscito a trovare a Parigi quello che aveva nella capitale spagnola. Né continuità, né le vittorie. E i siti sportivi spagnoli sottolineano che con lui Perez ha usato il pugno d'oro. O più che altro la sua filosofia da presidente: "Nessuno è intoccabile". Così non si è abbassato ad accettare ad ogni costo le pretese del difensore che ha preferito lasciare il Real piuttosto che ribassare il suo stipendio ed è finito a Parigi proprio perché la società francese è stata l'unica ad offrirgli un contratto ritenuto dal giocatore all'altezza delle sue pretese.