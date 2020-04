Il Real saccheggia la Juve? “Raiola si muove per un trasferimento a sorpresa. E non è CR7”

Il Real Madrid potrebbe portare via prezzi pregiati dalla Juventus nella prossima estate di mercato. Si è già parlato di un possibile ritorno alla Casa Blanca di Cristiano Ronaldo, ma Mino Raiola si starebbe muovendo per un’altra operazione a sorpresa. Si tratta di Matthijs de Ligt, arrivato per più di 75 milioni di euro solo un anno fa in bianconero dall‘Ajax e autore di una stagione in chiaroscuro.

Secondo gli spagnoli di ABC, infatti, il difensore centrale olandese avrebbe dato mandato al potente agente italo-olandese di trovargli un’altra squadra. Il Real, che sta cercando l’erede di Sergio Ramos, sarebbe per de Ligt una meta gradita.