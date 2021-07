SM – Real, sfumano Haaland e Mbappé. Tutto su Lautaro: “La richiesta dell’Inter”

La volontà del Real Madrid è di acquistare un grande attaccante in questa sessione di mercato estiva: torna in auge il nome di Lautaro

La volontà del Real Madrid è di acquistare un grande attaccante in questa sessione di mercato estiva. Ma, per i Blancos, le possibilità di arrivare a un grande nome vanno via via restringendosi. Kylian Mbappé, infatti, con ogni probabilità resterà al Paris Saint-Germain, anche a costo di liberarsi a zero la prossima estate. Difficile, poi, che il Borussia Dortumund, dopo aver raggiunto un accordo con il Manchester United per la cessione di Jadon Sancho, si lasci scappare anche Erling Haaland. Ecco che allora, in casa Merengues, torna in auge il nome di Lautaro Martinez dell'Inter.