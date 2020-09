Joao Mario è in uscita dall’Inter e si è aperta la caccia al centrocampista portoghese. Ci sono ben sei squadre interessate all’ex Lokomotiv Mosca ma l’Inter, secondo il quotidiano portoghese Record, ha fissato le sue condizioni. I nerazzurri non ne vogliono sapere di cedere un’altra volta il portoghese in prestito, Joao Mario deve andare via a titolo definitivo.

Le squadre interessate, conferma Record, sono Newcastle, Leeds, West Ham, Valencia, Betis e Galatasaray.