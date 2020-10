Mercato, Gds: “Inter, refrain societario chiaro. Ecco perché si farà un tentativo per…”

L’Inter ha trovato un tesoro: Achraf Hakimi ha dimostrato di essere davvero devastante sulla fascia destra, servendo già due assist in due partite e mettendo a segno un gol. Ma l’Inter non si accontenta: vuole un calciatore di spessore anche sulla fascia sinistra. E il nome, ricorda La Gazzetta dello Sport, è sempre uno: “Il refrain societario è sempre lo stesso: “Saremo attenti a cogliere eventuali occasioni sul mercato”. Ed ecco che Marcos Alonso – tra i pupilli di Conte – rompe con Lampard e il Chelsea ed accende quantomeno l’ultimo weekend di trattative.

Young e Perisic vanno benissimo, però se ci fosse lo spiraglio per Alonso, l’Inter un tentativo lo farà: con l’ex Viola e Hakimi sugli esterni, l’Inter avrebbe due catene di altissimo livello anche per essere protagonista in Europa. Sommando le percussioni di Hakimi a quelle di Alonso (bravissimo anche nel gioco aereo), la miscela diventa devastante. Quasi da far paura anche a livello internazionale. Per questo l’Inter resterà vigile fino alla fine. Senza affanni però: l’alternanza tra Young e Perisic è già un bel valore aggiunto rispetto al punto di partenza di un anno fa”, su legge.