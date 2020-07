Inter, c’è il regalo per Conte? “Per Marotta è lui l’unico giocatore realmente interessante”

Antonio Conte è stato chiaro: per avere successo ci vogliono calciatori che hanno già la mentalità vincente. E il nome che il tecnico continua a fare alla dirigenza dell’Inter è quello di Arturo Vidal, suo pallino e, a detta sua, colui che può davvero svoltare il centrocampo della sua squadra. Il board dell’Inter è quindi al lavoro per regalare all’allenatore un importante tassello in mezzo e, scrive Il Giorno, “vede in Vidal l’unico giocatore realmente interessante tra quelli che i catalani potrebbero vendere. Marotta non vuole però iper-valutare il cileno, pupillo di Conte, perché ha 33 anni e uno solo di contratto”.