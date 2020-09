Rennes su Godin? GdS: “Il presidente è uno dei più ricchi del pianeta ma resta da capire se…”

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interesse del Rennes per il difensore dell’Inter Diego Godin. I francesi, qualificatisi per la Champions League per la prima volta, si sono informati con l’Inter e con l’entourage del difensore circa la possibilità di un trasferimento.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ingaggio di Godin è alto (5 mln) ma il fatto di aver raggiunto la Coppa per i bretoni potrebbe valere un investimento da parte del club di François Pinault, uno degli uomini più ricchi del pianeta. “Da parte sua Diego cerca un impiego più costante: resta da capire se la destinazione possa interessarlo”, la chiosa finale della Rosea.