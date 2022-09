Repubblica – Acerbi all’Inter, piccolissimo spiraglio di Zhang se…

Non solo la trattativa per Skriniar, col Psg che tenta l'ultimo assalto, ma an che Inzaghi che spera ancora nell'arrivo di un difensore

Secondo Repubblica "Se partisse Skriniar, l'Inter farebbe fatica a effettuare una contromossa e a trovare in poche ore un sostituto all'altezza. E non sarebbe certo Acerbi la soluzione. La situazione dell'ex laziale è ancora in sospeso e risolverà anch'essa soltanto in extremis. Anche in questo caso dipende tutto da Zhang, che deciderà oggi se approvare o meno l'ingaggio del difensore preteso da Inzaghi, che anche dopo la vittoria sulla Cremonese ne ha ribadito l'urgenza: "Ho un solo difensore centrale, De Vrij. Non è pensabile affrontare questo ciclo di partite in queste condizioni". Chiaramente, Inzaghi caldeggia l'arrivo di Acerbi a prescindere da qualunque cessione di primo livello. Sono quelle invece dei giovani ad aprire un piccolo spiraglio: con la partenza di Agoumé (ha offerte in Francia) e Salcedo, l'Inter risparmierebbe qualcosa sul monte ingaggi e Zhang potrebbe dare il via libera ad Acerbi".