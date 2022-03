Dybala, Repubblica: “Milan e Inter monitorano la situazione, offerta a sorpresa dalla Liga”

In casa Juventus continua a tenere banco il tema Dybala: non ci sono segnali incoraggianti per il rinnovo

Matteo Pifferi

In casa Juventus continua a tenere banco il tema Dybala. L'attaccante, come risaputo, è in scadenza di contratto e la sensazione è che il rapporto con la Juve sia ai minimi storici. "Il rapporto tra Dybala e la Juve si è sfilacciato, sfrangiato da una serie di sospetti reciproci. In autunno si organizzavano già i preparativi per la cerimonia del rinnovo «a vita», poi soppiantati dagli acciacchi e soprattutto dalle insistenti frecciatine televisive di Arrivabene. Lì tutti hanno capito che l’accordo di ottobre era finito nel cestino: da quello che verrà proposto giovedì, si saprà fino a che punto è la sfilacciatura, anche se è come si sfilacciano di continuo i muscoli che continua a tormentare tutti quanti", spiega Repubblica.

Quale futuro?

Anche Repubblica inserisce l'Inter tra le possibili soluzioni per Dybala, sempre più lontano dalla Juve. "La sensazione è che per la Juve Dybala non sia più imprescindibile ma che valga un investimento ridotto, sia economicamente sia soprattutto tecnicamente. Starà a lui ad accettare o no questo ridimensionamento gerarchico, mentre intanto molti club cominciano a ronzargli attorno: Milan e Inter tengono d’occhio la situazione, il Betis Siviglia avrebbe già avanzato una proposta", chiosa Repubblica.