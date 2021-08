Repubblica – Inter, Dzeko tentato. Zapata, la strategia del club. Dumfries…

Con l'addio di Lukaku, il club ha deciso che un attaccante solo non basta. E si lavora anche per l'esterno del Psv

Dopo due stagioni Romelu Lukakudice addio all'Inter. I nerazzurri hanno deciso di accettare l'offerta del Chelsea da 115 milioni di euro. Per l'attaccante belga pronto un quinquennale da 12 milioni di euro netti più bonus. Secondo quanto riporta Repubblica, l'Inter potrà reinvestire sul mercato si tra i 45 e 50 milioni. "E ha deciso che un attaccante solo non basta a far dimenticare il colosso belga: Marotta e Ausilio, allora, puntano su Duvan Zapata ed Edin Dzeko. Un attaccante più simile a Lukaku, come il colombiano dell’Atalanta, e uno esperto come il romanista. Dzeko è molto tentato da un trasferimento a Milano".