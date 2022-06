Repubblica – Lukaku, solo Inter. Ma Dumfries è incedibile. Al Chelsea interessano…

L'Inter si muove per il ritorno di Lukaku. Il belga vuole tornare a vestire la maglia nerazzurra e si tratta col Chelsea per trovare la quadra

L'Inter si muove per il ritorno di Lukaku. Il belga vuole tornare a vestire la maglia nerazzurra e il club tratta col Chelsea per trovare la quadra.

"Thomas Tuchel e il Chelsea hanno aperto alla cessione di Romelu Lukaku. Il belga vuole tornare all'Inter ed è disposto a passare da un ingaggio di 12 milioni a 6 netti a stagione. Il club nerazzurro - se chiuderà l'operazione entro il 30 giugno - potrà usufruire dei vantaggi fiscali previsti dal Decreto Crescita per riportare l'attaccante in Italia. Il Chelsea non vuole essere costretto alla minusvalenza, apre al prestito oneroso - sui 20 milioni di euro - con un riscatto fissato sopra ai 70. Nella trattativa potrebbe entrare anche qualche giocatore: i londinese vorrebbero Denzel Dumfries, ma per l'Inter il 26enne esterno è incedibile. Lautaro Martinez non interessa al Chelsea mentre Bastoni e de Vrij sì. La trattativa vivrà la fase più calda la prossima settimana, con Romelu Lukaku che vuole solo l'Inter", riporta Repubblica.