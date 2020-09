Repubblica: “Tra punti fermi, il sogno Kanté ed Eriksen: come sarà la nuova Inter di Conte”

Continua il grande lavoro dell’Inter per rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte, per permettergli di sferrare l’assalto alla Juventus. Aleksandar Kolarov è ormai di fatto nerazzurro, per Arturo Vidal manca pochissimo: poi tutto sulle uscite per coronare il sogno N’Golo Kanté. E Repubblica ha provato ad immaginare così l’Inter che verrà: “I punti fermi sono Handanovic in porta, De Vrij in mezzo a reggere la difesa a tre e Alessandro Bastoni alla sua sinistra. A destra potrebbe giocare titolare uno fra Diego Godin, che piace peró al Rennes in Francia e potrebbe partire, e Milan Skriniar, relegato in panchina nel finale della scorsa stagione e non più considerato incedibile. In fascia destra Hakimi non si discute, e le due mezzali titolari dovrebbero essere Barella e Vidal, con Stefano Sensi come alternativa di lusso.

In regia, davanti alla difesa, Conte vorrebbe N’Golo Kanté del Chelsea al posto di Brozovic. E potrebbe essere proprio la cessione del croato (per cui ancora si attendono offerte interessanti) a procurare parte dei soldi necessari a portare a Milano il fortissimo francese. In fascia sinistra le alternative sono Young e Kolarov. La grande incognita resta Eriksen: è uno dei migliori uomini assist d’Europa, ma finora non ha trovato posto nello schema base di Conte. Confermatissima nelle intenzioni del club la coppia d’attacco Lukaku-Lautaro, sempre che l’argentino non decida di lasciare Milano. Ma il Barcellona, che per mesi ha corteggiato il Toro, sembra ora preferirgli il più economico Depay del Lione. Per Lautaro il destino più probabile è quindi il rinnovo con l’Inter, che potrebbe alzare il suo ingaggio stagionale dagli attuali 2 milioni fino a 5 più bonus”, si legge.