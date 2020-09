Repubblica: “Pinamonti torna all’Inter. E col Genoa discorso aperto per queste due cessioni”

Sono in corso più discorsi tra Inter e Genoa, sia sul fronte entrata che su quello in uscita. I nerazzurri sono infatti prossimi al riacquisto di Andrea Pinamonti, per il quale Mino Raiola chiede tre milioni netti a stagione. Ma occhio soprattutto a due nomi in uscita dall’Inter: “Per Contro, il Genoa potrebbe attrarre alcuni giocatori utili al progetto tecnico di Maran – scrive Repubblica, che all’Inter sembrano non trovare più spazio.

Andrea Ranocchia in rossoblù ha già giocato nella stagione 2010-2011, sedici gare in tutto. Al tempo aveva 22 anni, oggi ne ha dieci in più. Ma il campo in nerazzurro lo vede sempre meno: in mezzo alla difesa c’è De Vrij, premiato come miglior giocatore della Serie A nell’intero reparto. Non è un segreto che in questi giorni Ranocchia stia parlando col Genoa, ma il nodo restano i soldi: a Milano guadagna 1,7 milioni netti a stagione, a Genova dovrebbe accontentarsi della metà.

L’altro dialogo aperto fra Milano e Genova riguarda il cartellino di Antonio Candreva, titolarissimo di Conte per tutto il campionato, poi miateriosamente sparito dal campo nel finale di stagione in Europa League e non schierato nemmeno in amichevole col Lugano. Il direttore sportivo rossoblù Daniele Faggiano, grande amico di Conte, smentisce ogni trattativa per l’esterno destro. Ma qualcosa c’è. E i due club sono abituati a fare affari fra loro. Alla fine del mercato mancano ancora 20 giorni”, conclude il quotidiano.