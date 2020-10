Repubblica: “L’Inter cerca l’esterno: c’è il nome. E il club aspetta una super offerta per…”

Un’ottima Inter a livello di gioco in queste prime uscite ufficiali: l’abbondanza in rosa dà infatti a Conte la possibilità di variare a livello tattico e di sviluppo del gioco. E il mercato, sottolinea Repubblica nella sua edizione odierna, potrebbe regalare un ultimo tassello.

“Sul mercato l’Inter cerca un esterno (Marcos Alonso al Chelsea è in rotta con Lampard), aspetta una super offerta per Skriniar (oppure se lo terrà volentieri), si prepara ad accogliere Darmian dal Parma e blinda Ranocchia, che Ausilio definisce “importante in campo e in spogliatoio”. Verso il Cagliari Nainggolan, assente a Benevento per una laringite”.