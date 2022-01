Repubblica – Villar, la Roma dice no alla proposta dell’Inter. Kostic? Costo elevato

L'edizione odierna di Repubblica riporta aggiornamenti sul mercato dell'Inter, tra attualità e giugno

"L'Inter propone lo scambio tra Vecino e Villar. La Roma dice no: lo spagnolo via solo in prestito". L'edizione odierna di Repubblica riporta aggiornamenti sul mercato dell'Inter, tra attualità e giugno dove invece Bremer resta l'obiettivo principale per la difesa. In questa finestra di mercato, l'obiettivo è prendere un vice-Perisic. "Piace molto Kostic dell'Eintracht, che però chiede 20 mln di euro", scrive Repubblica.