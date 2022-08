Rescissione Sanchez, ci siamo. “Quasi fatta, ecco cosa manca e quanto pagherà l’Inter”

"Siamo all’ultimo metro prima delle firme". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al futuro di Alexis Sanchez

"Siamo all’ultimo metro prima delle firme". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al futuro di Alexis Sanchez: "Mancano alcuni dettagli di natura burocratica, ma la pratica è sostanzialmente risolta. E questo anche grazie al buon lavoro degli uomini vicini al giocatore, che hanno spinto il giocatore all’accordo. L’Inter verserà al cileno cinque milioni di euro di buonuscita, al netto di alcune mensilità arretrate relative alla stagione 2020-21. Già oggi potrebbe arrivare l’ufficialità in tal senso", spiega il quotidiano. Per il cileno, poi, sarà Marsiglia: con l'OM, infatti, Alexis ha trovato un accordo da 3 mln di euro più bonus a stagione.