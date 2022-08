Inter, l’obiettivo seconda stella più vivo che mai: “E per questo resta probabile un piano B”

L'Inter si presenterà ai nastri di partenza della Serie A sabato a Lecce con i ranghi di squadra tra le favorite alla conquista dello scudetto, che per i nerazzurri vorrebbe dire seconda stella. Per questo, a meno di offerte choc, l'intenzione della dirigenza è trattenere i pezzi pregiati della rosa di Simone Inzaghi. A meno di proposte indecenti, Skriniar e Dumfries resteranno a Milano. Per questo, a oggi, è più probabile la cessione di giovani e giocatori di minor impatto mediatico. Scrive Tuttosport: