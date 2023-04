Inter, nel mirino Retegui: lui segna ancora col Tigre

Uno dei giocatori che l'Inter starebbe seguendo in vista del futuro è Retegui . L'attaccante, convocato da Mancini per la Nazionale italiana, ha segnato ancora una volta nella gara del Tigre contro il Godoy Cruz, nel campionato argentino. La squadra dell'attaccante stava perdendo uno a zero, a fronte del gol segnato da Lopez al quinto minuto, e lui ha segnato il gol del pari su rigore.

Il giocatore, che ha segnato finora otto reti in Superliga, in 900 minuti giocati, ora davanti agli occhi di tutti per la convocazione dell'Italia avrebbe un valore pari a 20 mln. I nerazzurri hanno già affrontato l'argomento con il Tigre e hanno parlato con il giocatore ma servirà tempo per l'eventuale affondo, quando le idee sul futuro economico dei nerazzurri saranno più precise.