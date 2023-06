Retegui, frenata dell’Inter: ecco i motivi. E la Fiorentina mette il turbo

Mateo Retegui sembrava il prescelto dell'Inter per puntellare l'attacco. Invece nelle ultime settimane il club nerazzurro sembra aver cambiato idea sull'attaccante dell'Italia di Mancini. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , impegnata nel rinnovo del prestito di Lukaku e nella ricerca di un attaccante che abbia maggiore incisività di Correa, la formazione di Inzaghi non è convinta al 100% dell’opzione Retegui.

"In particolare della sua compatibilità con Lautaro Martinez. E poi c’è il problema della cifra, quei 15-18 milioni che qualche mese fa sembravano una somma abbordabile e che invece adesso sembrano troppi. Al momento in viale della Liberazione non ci sono margini per tornare sulla decisione anche se Dzeko firmerà, come probabile, un biennale per il Fenerbahce".