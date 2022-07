Retroscena Biasin: “Ho fatto un nome all’Inter. Nessuna trattativa, ma mi hanno detto che…”

"Kim al Napoli? Mi ha colpito il fatto che in Turchia lo stiano rimpiangendo tutti, e questo mi fa pensare che sia uno che entra nei cuori. Secondo me siamo di fronte anche a un bel difensore. Per esempio, ho chiesto all'Inter di lui e mi hanno detto che, sebbene non abbiano mai pensato di acquistarlo, sanno che siamo di fronte a un difensore non banale".