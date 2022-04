Retroscena Inter: “Brozovic al PSG, lo scambio era pronto: perché saltò tutto”

Un interessante retroscena di mercato su Marcelo Brozovic. Ecco lo scambio saltato all'ultimo tra Inter e PSG

“Psg e Inter avevano trovato l’intesa per uno scambio alla pari tra Brozovic (con una situazione contrattuale che spaventava la dirigenza nerazzurra) e Paredes, ma tutto saltò a causa della differenza di ingaggio tra i due centrocampisti: Paredes, infatti, guadagnava 2,5 milioni in più di Brozo e per l’Inter ogni operazione sarebbe stata possibile soltanto facendo conto pari a livello di costi. Col senno di poi, è stata una fortuna per l’Inter essere riuscita a trattenere Brozo. E adesso Marotta e Ausilio tentano addirittura il colpaccio, provando a mettere a disposizione di Inzaghi entrambe le pedine di qualità protagoniste di quello scambiato saltato. Un vero colpo di genio, in ogni senso”, si legge.