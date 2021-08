Retroscena Correa: offerta Inter nel 2013 all’Estudiantes, perché fu rifiutata

Un interessante aneddoto di mercato raccontato oggi da Tuttosport sul nuovo attaccante dei nerazzurri, arrivato dalla Lazio

Il TucuCorrea e l'Inter erano stati vicinissimi già in passato. Dalle colonne di Tuttosport arriva un interessante retroscena sull'argentino e i nerazzurri, che hanno chiuso l'operazione con la Lazio proprio nelle scorse ore. Ecco quanto raccontato dal quotidiano: "Calcisticamente è cresciuto principalmente all’Estudiantes, squadra che lo ha fatto debuttare nel calcio dei grandi e dove ha avuto occasione di dividere lo spogliatoio con Juan Sebastian Veron (al quale Correa si ispira ed è stato pure più volte accostato per caratteristiche tecniche), pure lui ex Lazio ed Inter. Proprio la Brujita, all’epoca ds del Pincha, organizza nel 2013 un provino all’Inter per il 18enne talento: non se ne fa nulla, perché l’Estudiantes chiede 2 milioni per il giocatore, i nerazzurri offrono meno di 1".