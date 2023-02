Retroscena Demiral: “Per Inter era collegato a Skriniar. La tentazione ora…”

Retroscena Demiral

“La tentazione principale si chiama Premier League. Prima il Tottenham, con Fabio Paratici che lo portò alla Juventus ed è un suo grande estimatore, e poi, soprattutto, il Nottingham Forest hanno provato a strappare il centrale alla Dea, senza riuscire però a convincere tutte le parti in causa. C'è stata poi un'altra possibilità, molto concreta, che si sarebbe collegata proprio alla possibile partenza di Skriniar: l'Inter aveva individuato nel turco il sostituto ideale dello slovacco. Primi contatti avviati e un ok di massima a un'operazione in prestito con diritto e obbligo di riscatto raggiunto, il tutto in attesa di approfondire una volta ci fosse stata la reale necessità del club del presidente Zhang di prendere un altro difensore. Un'ipotesi che è sfumata per gennaio, ma tornerà d'attualità la prossima estate: Demiral-Inter è una pista pronta a riscaldarsi nuovamente”, si legge.