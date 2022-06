Retroscena Inter-Dybala: “Extrabudget da Zhang, i motivi. E per Perisic usato un algoritmo”

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, per arrivare a Dybala Steven Zhang, presidente dell'Inter , avrebbe immediatamente autorizzato un extrabudget, non usato invece con Perisic. Ecco i motivi che hanno spinto il numero uno nerazzurro ad agire in questo modo, secondo il quotidiano:

"Quasi 70 milioni di follower sulle diverse piattaforme social e una “fan base” molto variegata tra i 15 e i 35 anni, con particolare predilezione tra i bambini. Anche per questi numeri, Steven Zhang ha immediatamente dato il suo placet all’acquisto di Paulo Dybala. In tal senso, va svelato un piccolo retroscena legato al differente atteggiamento tenuto dal club al momento di formulare l’offerta per il rinnovo a Perisic e quella per avere il sì della Joya. Per il croato, è valso “l’algoritmo” che parametra lo stipendio all’età del giocatore, per l’argentino non ci sono stati dubbi nel dare fondo all’extrabudget, nella convinzione che vestirlo di nerazzurro può rappresentare anche uno straordinario volano per il marketing del club considerato che dai tempi di Ronaldo il Fenomeno l’Inter non aveva un giocatore tanto impattante nell’immaginario popolare".