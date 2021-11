Retroscena Inter: la frase con cui il club scartò Insigne dopo il provino

Calciomercato.com torna sul provino fatto in passato da Lorenzo Insigne con l'Inter: l'attaccante fu scartato dalla società

Lorenzo Insigne è pronto a sfidare l’Inter da avversario. Seguito per il futuro, ma anche scartato in passato: l’attaccante del Napoli è da tempo accostato ai nerazzurri. Ne parla così Calciomercato.com, svelando una frase proprio del passato: “Il presente è, ovviamente, la sfida di domani sera. Il passato, invece, un provino non superato, come raccontato dallo stesso 24 azzurro qualche tempo fa: "Avevo 11 anni, ero basso e mi scartarono". Le sue rivincite se l'è prese il 10 della Nazionale, passando tra Foggia e Pescara, dove si è fatto le ossa, arrivando sul tetto d'Europa con Immobile e soci la scorsa estate. Nel mezzo, ovviamente, il Napoli, dove da talento è diventato capitano e simbolo. Ma il futuro è tutto da scrivere”, si legge.