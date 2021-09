Inter, retroscena Malinovskyi: “Conte aveva fatto il suo nome, Marotta…”

Calciomercato.com parla dell'interesse dei nerazzurri per il trequartista dell'Atalanta, a segno ieri a San Siro

Un interessante retroscena di mercato che riguarda Ruslan Malinovskyi e l'Inter. Lo ha svelato Calciomercato.com dopo il gol di ieri del trequartista a San Siro nel 2-2: "Una magia nello stadio dove avrebbe potuto giocare. Il condizionale è d'obbligo, perché sebbene fosse stato indicato da Conte come uno dei potenziali rinforzi per la sua Inter, Marotta non ha mai affondato il colpo con l'Atalanta per il trequartista ucraino, che da quando è arrivato in Italia segnato 20 gol in 94 partite. Un sondaggio, qualche telefonata, ma nessuna proposta ufficiale. Il ridimensionamento messo in atto da Suning e la scelta di puntare su un nuovo allenatore ha infatti chiuso le porte a un tentativo concreto", si legge.