Il retroscena: “Con offerta più alta per Skriniar, Marotta avrebbe chiuso questi 2 colpi”

Ora Simone Inzaghi non può sbagliare. Gianni Visnadi su Il Giornale parla del mercato estivo dell’Inter in chiave scudetto. Ecco quanto evidenziato sul quotidiano oggi, a un giorno dal derby contro il Milan: “Inzaghi ha avuto Acerbi come voleva e soprattutto non ha perso Skriniar, come temeva. Alla fine Zhang ha saputo dire sempre no e il tecnico è stato accontentato: l’Inter di stagione sarà quella che il 13 agosto ha cominciato il campionato.

[…] Marotta credeva forse in un’offerta più alta per Skriniar, che avrebbe permesso di arrivare in tempo a Bremer; pensava di prendere anche Dybala, ma non ci sono stati posto in rosa e soldi in cassa per garantirgli ciò che voleva”, si legge.