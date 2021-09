Retroscena Inzaghi, quando è partito Lukaku ha avuto un pensiero subito smentito

L'Inter ha dimostrato di essere una macchina da gol, di poter creare occasioni e difficoltà contro ogni avversario

"Simone Inzaghi era arrivato a Milano nerazzurra con una certezza, gli avevano detto che sarebbe partito soltanto un pezzo pregiato (Hakimi) e non avrebbe immaginato che sarebbero stati due. Quando ad Hakimi si è aggiunto Lukaku, lui ha pensato di perdere le certezze che aveva accumulato. Invece, in pochi giorni ha avuto le risposte che cercava. Adesso l’Inter è un cronografo svizzero che può arrivare in leggerissimo ritardo solo per sfortuna (prima la Samp, poi il Real) ma poi la verità viene ripristinata".