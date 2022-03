Il retroscena: “A gennaio sondaggio del Barcellona per un attaccante dell’Inter”

Un retroscena sul mercato invernale. Che lega il Barcellona di Xavi e l’Inter di Simone Inzaghi: lo ha svelato oggi la Gazzetta

Un retroscena sul mercato invernale. Che lega il Barcellona di Xavi e l’Inter di Simone Inzaghi. Lo ha svelato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport e riguarda in particolare un attaccante nerazzurro.

“Sanchez ha voglia di restare ancora in Europa. E qualcosa si sta muovendo in Liga. A gennaio c’era stato un sondaggio del Barcellona, ora un pensiero lo sta facendo il Valencia. L’Inter è in posizione di attesa”, si legge sul quotidiano.