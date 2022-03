Retroscena TS: “Inter, Brozovic ha detto no al Real Madrid. L’offerta…”

Il croato si è legato ieri all'Inter fino al 2026: si attende ora soltanto l'annuncio

Il quotidiano torinese rivela anche un retroscena delle ultime settimane: "Per l’Inter, ha detto no al Real Madrid dove a sponsorizzarlo c’era un certo Luka Modric e dove tutti, dopo averlo visto giocare per ben quattro volte nelle ultime due edizioni della Champions da avversario, erano convinti che Marcelo Brozovic avesse tutto per diventare un “Galattico”. Ma c’è dell’altro, perché il Real, oltre a volerlo fortissimamente, gli offriva anche uno stipendio più alto rispetto a quanto offrisse l’Inter. Un corteggiamento inutile perché ieri, grazie ai buoni uffici dell’agenzia di Giovanni Branchini , il croato ha firmato il contratto che lo legherà all’Inter fino al 30 giugno 2026, un accordo nuovo di zecca che entrerà in vigore dal 1° luglio e gli garantirà 6 milioni più bonus a salire. Una scelta di campo, quella dell’Epic nerazzurro, motivata dal fatto che l’Inter gli garantisce una totale centralità nel progetto.