Pedullà a sorpresa: “Aspettando rilanci per Skriniar, l’Inter pensa ad un nome tutto nuovo”

E’ più nel vivo che mai la trattativa tra l’Inter e il Tottenham per Milan Skriniar. Il club londinese è fortemente determinato a portare lo slovacco alla corte di Jose Mourinho, ma dovrà accontentare le elevate richieste di Marotta e Ausilio per il classe ’95. In caso poi di partenza dell’ex Sampdoria, andrà trovato un sostituto di livello: e, secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi su un nome tutto nuovo.

“Nikola Maksimovic ha un contratto in scadenza con il Napoli, non ci sono più margini per il rinnovo. La novità è che Maksimovic è nei pensieri dell’Inter, da subito con un’offerta last minute o eventualmente a parametro zero. Maksimovic ha giocato a tre ai tempi del Torino, entra in una mini lista per Conte (con Smalling, se non dovesse materializzarsi la Roma, e considerato il muro della Fiorentina per Milenkovic). Aspettando gli eventuali rilanci Tottenham per Skriniar”, scrive Pedullà.