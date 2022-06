Inter, oggi probabile rilancio PSG per Skriniar. Bremer preme. E Inzaghi…

Se in entrata Lukaku prima e Dybala poi sembrano vicini, l'Inter deve ragionare anche sul fronte uscite, per rientrare nei paletti auspicati da Zhang. "L'Inter attende magari già oggi il rilancio (70 milioni?) del Psg per Skriniar. Inzaghi spera che non sia necessario sacrificare anche Dumfries (Chelsea)", spiega il Corriere dello Sport che poi chiosa su Bremer: "A giorni il summit con il Torino per Bremer che preme per venire all'Inter, ma finché non sarà ceduto Skriniar..."