TS – Inter, dopo il mercato tocca ai rinnovi. Lautaro? Marotta e Ausilio dovranno aprire un altro file

In attesa di capire come precede il recupero, Matias Vecino si avvicina al Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter non è disposta a lasciar partire l’uruguayano, fermo ai box almeno fino a novembre, in prestito secco o con diritto di riscatto ma con una formula che eviterebbe problemi, tenendo conto che l’ex Fiorentina ed Empoli è a bilancio a 9 mln.

Qualora dovessero concretizzarsi uscite importanti come Nainggolan e Vecino ma non solo, l’Inter potrebbe fiondarsi e provare l’assalto a Kanté, il grande obiettivo di Conte. Il Chelsea lo valuta 50 mln di euro ma, sul finire del mercato, può succedere di tutto. “Piuttosto, una volta chiusi i giochi, Marotta a Ausilio dovranno aprire un altro file, quello legato ai rinnovi di Stefan De Vrij e (soprattutto) Lautaro Martinez i cui procuratori, dopo il fallimento della trattativa col Barça, pretendono un ingaggio da big”, la chiosa di Tuttosport.