Rinnovi Inter, da Perisic a Skriniar, fino a de Vrij: la situazione. E Handanovic…

Quello di Brozovic è a un passo, poi i dirigenti nerazzurri si concentreranno sugli altri rinnovi

Una trattativa lunga e tutt'altro che semplice ormai alle battute finali. Il rinnovo di Marcelo Brozovic , da mesi la priorità della dirigenza nerazzurra, è alle battute finali, mancano pochi dettagli e poi arriverà la firma. E adesso a chi tocca? Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , in casa Inter il caso più urgente sarebbe quello di Ivan Perisic, il cui contratto scade a giugno. Tuttavia il croato ha detto chiaramente di non aver fretta, vuole aspettare.

"Certo, i dirigenti lo stanno corteggiando, sperando di avere gli argomenti per trattenerlo. Più fluida, invece, la situazione di Handanovic, con il quale si sta dialogando per un prolungamento più soft. Vanno definiti i dettagli dell’intesa, ma c’è un orientamento già delineato".

DE VRIJ- "Il suo legame scade nel 2023 e non è un mistero che l’interesse dei club inglesi potrebbe diventare un’insidia in estate. Sinora i contatti con il suo agente, Mino Raiola, non hanno portato sostanziali novità. Non c’è rottura, ma neanche particolari avvicinamenti. Le parti si stanno studiando. Anche per questo motivo la società si sta preparando ad intervenire sul mercato in vista della prossima stagione".