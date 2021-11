Inter, segnali confortanti per il rinnovo di Brozovic: volontà chiara e le cifre…

Il Corriere della Sera aggiorna sulla trattativa tra i nerazzurri e il centrocampista croato: c'è ottimismo dopo il primo incontro

C’è fiducia in casa Inter per il rinnovo di Marcelo Brozovic. Dopo il primo summit tra le parti, i dirigenti nerazzurri sono più ottimisti. Resta la distanza tra domanda e offerta, come sottolinea anche oggi il Corriere della Sera: “Arrivano segnali confortanti sul rinnovo di Brozovic. Il suo entourage ha incontrato due giorni fa i dirigenti dell’Inter, il centrocampista ieri ha postato sui social un messaggio chiaro: «Sì, voglio restare all’Inter». La volontà del giocatore è chiara, ma resta la distanza sul rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo giugno. Oggi Brozovic guadagna circa 4 milioni, il club è pronto ad arrivare a 5,5, Brozovic ne chiede 7: possibile trovare un punto d’incontro attorno ai 6 allineando il contratto del croato a Calhanoglu e Barella”, si legge.