Rinnovo Brozovic, situazione incerta: c’è una convinzione sul croato

Dopo aver prolungato anche il contratto di Barella, l'Inter continua a lavorare per quello di Marcelo Brozovic

Sì Lautaro Martinez e Nicolò Barella, per il momento no Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato resta in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno 2022 e l’Inter ancora non ha l’intesa con il suo entourage. Come sottolineato oggi dal Corriere dello Sport, la situazione rimane incerta per Brozovic “tanto che c'è la convinzione che il croato e i suoi rappresentanti (il padre e l’avvocatessa di fiducia) vogliano prima sondare il mercato”, si legge.