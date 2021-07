Rinnovo Brozovic, ecco l’idea e l’obiettivo dell’Inter. Dal club trapela…

Il centrocampista nerazzurro è ritenuto un elemento molto importante all'interno della rosa. Ecco l'idea del club

In quasi ogni sessione di mercato è sempre sembrato sul punto di partire, ma alla fine nessun tecnico ha voluto rinunciare a Marcelo Brozovic. Elemento fondamentale nella rosa dell'Inter, la dirigenza è al lavoro per il rinnovo del contratto del croato in scadenza nel 2022. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, una vera e propria trattativa ancora non è cominciata.