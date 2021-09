Brozovic-Inter, distanza sul rinnovo e lo scomodo precedente Calhanoglu: la verità

Calciomercato.com torna sulla trattativa in corso tra il club nerazzurro e l'entourage del centrocampista croato

“L'Inter e Marcelo Brozovic continuano a trattare per prolungare un matrimonio che scade la prossima estate.I contatti tra le parti non si sono mai interrotti in questi mesi e la volontà reciproca di togliersi altre soddisfazioni assieme dopo lo scudetto è una buonissima base di partenza. C'è però un aspetto che impedisce al momento che la teoria si traduca in pratica: l'accordo da circa 6 milioni di euro strappato dall'ex milanista Calhanoglu è diventato un punto di riferimento per chi oggi, dall'alto di uno status di calciatore importante nell'economia della squadra, si presenta negli uffici della dirigenza per discutere del proprio contratto”, si legge. Brozovic dai 3,5 attuali ne chiede 6, l’Inter al momento non vuole spingersi così in alto.