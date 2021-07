TMW – Inter, rinnovo vicino per Christian Dimarco: ipotesi prestito in B

In attesa delle entrate per la prima squadra, il mercato dell'Inter si muove sul fronte rinnovi: vicino il prolungamento di Christian Dimarco

In attesa delle entrate per la prima squadra, il mercato dell'Inter si muove sul fronte rinnovi. Come riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, i nerazzurri sono vicini al rinnovo con Christian Dimarco, fratello minore di Federico:

"Discorsi avanzati per il rinnovo del contratto e un ruolo da protagonista nel nuovo gruppo di Chivu in Primavera, ma il club è pronto ad ascoltare le offerte che stanno arrivando per un prestito in Serie B".