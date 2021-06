Inter, più vicino un addio pesante: “Rinnovo? A queste cifre non si va avanti insieme”

Fra entrate e uscite, un'altra questione spinosa che l'Inter dovrà affrontare nelle prossime settimane sarà quella dei rinnovi di contratto

Fra entrate e uscite, un'altra questione spinosa che l'Inter dovrà affrontare nelle prossime settimane sarà quella dei rinnovi di contratto. Fra i nomi tornati prepotentemente in bilico c'è quello di Ivan Perisic. Il croato, infatti, attualmente guadagna 5 milioni di euro netti all'anno. Cifre che il club nerazzurro non vorrà elargire anche in futuro:

"A differenza di Perisic, che difficilmente verrà accontentato dall'Inter in sede di rinnovo (l'esterno guadagna 5 milioni, a queste cifre non si va avanti insieme), in Viale della Liberazione faranno il possibile per accontentare Epic, 28 anni: una certezza che continua a correre e correre (raramente a vuoto) e che ha chiuso l'ultima la Serie A con la più alta media di chilometri percorsi a partita (quasi 12)".