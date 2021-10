Sky – Rinnovo Insigne, disgelo e dialoghi al via: “A giocare un ruolo cruciale…”

Gli aggiornamenti da Sky Sport sul futuro del capitano del Napoli, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022

Prima di chiudere per Joaquin Correa, l’Inter ha pensato anche a Lorenzo Insigne. In scadenza di contratto al 30 giugno 2022, il capitano del Napoli resta tra gli osservati speciali dei nerazzurri. Le novità sul fronte rinnovo arrivano da Sky Sport: “Il "disgelo" dei rapporti fra De Laurentiis e il procuratore dell’azzurro, Vincenzo Pisacane, è servito per instaurare un dialogo. Si attende un nuovo incontro tra le parti (non nelle prossime due settimane per impegni reciproci), decisivo per ricomporre il rapporto che negli ultimi mesi è stato freddo. Non si è ancora parlato di cifre ma, come noto, il club intende abbassare il monte ingaggi. A giocare un ruolo cruciale sarà anche il clima che si creerà intorno al Napoli in questa stagione”, si legge.