Futuro Insigne, parla il ds del Napoli Giuntoli: “Novità sul rinnovo? No”

A margine della partita contro il Genoa, il dirigente della squadra ha parlato del futuro del capitano, in scadenza di contratto

A margine della partita di campionato contro il Genoa, il direttore sportivo del Napoli Giuntoli ha risposto così a DAZN sul rinnovo di Lorenzo Insigne e non solo: “Genoa? Siamo fiduciosi perché la squadra è rimasta quasi intatta ed abbiamo preso Spalletti proprio nella speranza che possa darci qualcosa in più che l'anno scorso è mancato. Mercato chiuso? Chiude tra due giorni, siamo molto fiduciosi. Novità sul rinnovo di Insigne? No".