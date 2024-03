"Ad ogni modo, quando si siederà con la dirigenza, Inzaghi punterà ad avere un riconoscimento concreto per il percorso fatto. Lo scudetto, infatti, ancorché il più importante, sarà il sesto trofeo conquistato in soli tre anni. Significa che dovrà essere valorizzato in maniera superiore. E come? Con un rinnovo biennale, invece che il solito annuale. Quindi, la nuova scadenza sarebbe il 2027 e non il 2026. Inevitabile pure un adeguamento, ovviamente più sostanzioso rispetto ai precedenti. Se ora Simone “porta a casa” 5,5 milioni a stagione, l’asticella dovrà essere alzato fino a 7, pareggiando gli attuali emolumenti di Allegri".