Sky – Inter, Gosens non chiude al rinnovo di Perisic: “Cosa filtra dalle parti”

Robin Gosens in arrivo all’Inter. E ora cosa succede con Ivan Perisic? Ecco le novità sul futuro del croato da Sky Sport

Robin Gosens in arrivo all’Inter. Le parti stanno limando gli ultimi dettagli, poi l’esterno tedesco sarà un nuovo rinforzo a disposizione di Simone Inzaghi. E ora cosa succede con Ivan Perisic? Ne parla Sky Sport, sul sito: “L’arrivo di Gosens non chiude alle possibilità di rinnovo del contratto tra l'Inter e Ivan Perisic, in scadenza a giugno. Al momento l'intesa tra il club nerazzurro e il giocatore croato non c'è e da entrambe le parti non filtra ottimismo. Con l'acquisto del laterale olandese l'Inter risolve un problema per il presente a sinistra, dove a giorni rescinderà il contratto Kolarov, e si pone in una posizione di forza nell'eventuale contrattazione del rinnovo di Perisic”.