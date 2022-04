Rinnovo Perisic, Inter ottimista e c’è una promessa. La proposta di Marotta

Il club nerazzurro e il giocatore si vedranno prossimamente per discutere del rinnovo

Dopo un'annata così, all'Inter nessuno pensa di rinunciare a Ivan Perisic. Il croato si è ritagliato uno spazio importante nella rosa e per Simone Inzaghi è un elemento chiave. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno va avanti da mesi e prossimamente ci sarà un colloquio. "Marotta e Ausilio proporranno un contratto annuale o un "1+1" ovvero con l'opzione, sulla seconda stagione, legata magari al raggiungimento di un certo numero di presenze, mentre la controparte non vuole scendere sotto un accordo biennale".