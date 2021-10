GdS – Rinnovi Inter, una trattativa al momento ferma: “Sembrava tutto fatto, eppure…”

Sembrava una trattativa ormai definita, per la gioia del club, del giocatore e soprattutto dei tifosi, che in lui vedono un vero pilastro

Sembrava una trattativa ormai definita, per la gioia del club, del giocatore e soprattutto dei tifosi dell'Inter, che in lui vedono un vero pilastro del presente e del futuro. E, invece, i dialoghi per il rinnovo del contratto di Stefan de Vrij, attualmente in scadenza nel 2023, sembrano essersi fermati. Scrive Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport: