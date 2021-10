Rinnovo Vlahovic, Commisso inizia a spazientirsi: ecco cosa complica la trattativa

L'aggiornamento sul futuro dell'attaccante serbo da mesi anche nel mirino dell'Inter

Si legge sul sito di Sky: "La strada verso il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic con la Fiorentina si fa in salita e il presidente viola Rocco Commisso inizia a spazientirsi sul tema. La Fiorentina ha fatto un'offerta molto importante al centravanti, il cui contratto va in scadenza a giugno del 2023. Con il nuovo accordo, Vlahovic percepirebbe un ingaggio da 4 milioni di euro netti (8 lordi) a stagione, più un bonus di 2 milioni e mezzo di euro per i suoi procuratori al momento della firma. La clausola rescissoria sarebbe invece fissata a 80 milioni. Nelle ultime settimane, però, dagli agenti del giocatore sono arrivate richieste in più rispetto agli accordi iniziali, che hanno complicato la trattativa. La Fiorentina inizia a percepire la sensazione che il giocatore e il suo entourage non siano più completamente convinti di rinnovare il contratto".