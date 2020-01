Gds – Politano per Spinazzola è a rischio. Non promette nulla di buono l’idea di…

La Gazzetta dello Sport fornisce gli ultimi aggiornamenti sulla situazione relativa allo scambio tra Politano e Spinazzola.

“La giornata si era aperta con lo sbarco di Matteo Politano a Roma e le foto in posa con la sciarpa giallorossa al collo. Quindi l’arrivo di Spinazzola a Milano per le visite mediche con l’Inter. In serata, però, la notizia è che lo scambio che porterebbe il mancino nella Capitale e il laterale ex Atalanta da Antonio Conte non è ancora formalizzato e potrebbe forse non esserlo mai. Il motivo? I nerazzurri vorrebbero verificare lo stato dell’esterno ex Atalanta e Juve con dei test domattina ad Appiano Gentile, dopo le visite mediche svolte oggi. La Roma attende fiduciosa, ma al momento l’affare resta in bilico e il fatto che l’Inter avrebbe chiesto (proposta respinta) di cambiare la formula dell’arrivo di Spinazzola da prestito con obbligo a diritto di riscatto non promette nulla di buono. Decisiva dunque la giornata di domani”.